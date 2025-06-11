Fitch, küresel ülke notu görünümünü 'kötüleşen'e çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik görünümdeki risklerin artması nedeniyle 2025 yılına ilişkin ülke notu görünümünü “nötr”den “kötüleşen”e çektiğini duyurdu.

Fitch’in açıklamasında, özellikle gümrük vergileri ve ticaret politikalarına dair belirsizliğin küresel büyümeyi olumsuz etkilediği vurgulandı. Ticaret savaşlarının derinleşmesiyle birlikte tedarik zincirleri, yatırımlar ve uluslararası ilişkiler üzerindeki baskının arttığına dikkat çekildi.

Kuruluş, “Küresel ticaret savaşının tırmanması, gümrük vergilerinin sonunun ne olacağına dair belirsizlik ve bunların küresel ticaret hacimleri, fiyatlar ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri, önemli bir olumsuz şok oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizleri konusunda net bir rota çizmemesi ve finansman koşullarındaki oynaklığın artması, piyasalar için belirsizlik yaratan diğer önemli unsurlar arasında gösterildi.

Fitch, kamu maliyesinin de ciddi baskı altında kalmaya devam edeceğini belirtti. Özellikle 2025 yılı boyunca artan savunma harcamaları, düşük büyüme ve yükselen faiz maliyetlerinin bütçeleri zorlayacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, devam eden savaşlar, ABD-Çin ilişkilerindeki gerilim ve Washington’un dış politikasındaki dalgalanmalar, küresel jeopolitik risklerin yüksek seviyede kalmasına neden oluyor.

Fitch’in güncel değerlendirmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için finansmana erişim ve not indirimi risklerini artırabileceği yönünde yorumlandı.