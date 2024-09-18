Fitch Ratings, 12 finansal kuruluşun kredi notunu artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki 12 banka dışı finansal kuruluşun kredi notunu yükselttiğini açıkladı.

Kuruluşlardan 11'inin uzun vadeli yabancı para cinsinden ihraççı temerrüt notu iki kademe birden yükseltilerek "B"den "BB-" seviyesine getirildi. İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) kredi notu ise "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı.

Aynı zamanda, Fitch bu kuruluşların uzun vadeli yerel para cinsinden notlarını da "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Tüm şirketlerin kredi görünümleri "durağan" olarak belirlendi.

Kredi notu artırımından etkilenen şirketler:

Ak Finansal Kiralama AŞ (Ak Leasing)

Alternatif Finansal Kiralama AŞ (Alternatif Leasing)

Deniz Finansal Kiralama AŞ (Deniz Leasing)

Garanti Faktoring AŞ (Garanti Faktoring)

Garanti Finansal Kiralama AŞ (Garanti Leasing)

İş Finansal Kiralama AŞ (İş Leasing)

QNB Finans Faktoring AŞ (QNB Faktoring)

QNB Finans Finansal Kiralama AŞ (QNB Leasing)

Yapı Kredi Faktoring AŞ (Yapı Kredi Faktoring)

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. (Yapı Kredi Leasing)

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ (Yapı Kredi Yatırım)

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen günkü açıklamasında Türkiye'nin risk primindeki düşüşün borçlanmaya etkisini anlatmıştı. Şimşek eskiden bankaların 100 dolar borç ödediklerinde 97 dolar bulabildiklerini, şimdi bu rakamın 150 doları bulduğunu ifade etmişti.