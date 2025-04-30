Fitch Ratings, 7 Mayıs'ta Türkiye ve bankacılık sektörü konulu webinar düzenleyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 7 Mayıs’ta düzenleyeceği webinarda Türkiye’nin kredi görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Fitch Ratings, 7 Mayıs 2025 Salı günü Türkiye’nin ekonomik görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerin ele alınacağı bir webinar düzenleyecek. “Fitch on Türkiye: Sovereign and Banking Sector Perspectives” başlıklı çevrim içi etkinlik, Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak.

Webinarda, Türkiye’nin kredi notu ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra ABD’nin ticaret politikasının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi ve bölgesel makroekonomik varsayımlar da değerlendirilecek.

Etkinlikte Fitch’in Gelişmekte Olan Avrupa Ülke Kredi Notları Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Bankaları Direktörü Lindsey Liddell ve Türk Bankaları Direktörü Ahmet Kılınç konuşmacı olarak yer alacak.