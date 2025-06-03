Fitch Ratings: Euro bölgesinde hane halkı tüketimi toparlanmaya devam edecek

"Enflasyonun ECB'nin hedefi olan yüzde 2'de seyretmesiyle reel ücretler artıyor ve çalışan başına ücret reel olarak pandemi öncesi seviyesinin hemen altına geri dönüyor" diyen Fitch, 2025'te daha fazla reel gelir artışı beklediklerini vurguladı.

Fitch, "Ancak işgücü piyasası yumuşuyor ve ileriye dönük ücret artışı göstergeleri yavaşlamaya işaret ediyor. İşsizlik yüzde 6,2 ile rekor düşük seviyeye yakın ve zayıf büyümeye rağmen 2025 yılında sadece ılımlı bir artış bekliyoruz" dedi.

"ECB daha fazla faiz indirimine gidecek"

Bankaların kredi standartlarını gevşetmeye başladıklarını ve daha güçlü kredi talebi beklediklerini işaret eden Fitch, "Yeni kredilerin faiz oranları düşüyor. ECB'nin daha fazla faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, hane halkı gelirinin bir payı olarak faiz hizmetinin Euro bölgesinde zirveye yakın olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı

Hane halkı bilançolarının toplamda nispeten güçlü olduğunu anlatan Fitch, "Harcanabilir gelirin payı olarak borç 2004'ten bu yana en düşük seviyededir. Borç servisi artmıştır, ancak gelirin bir payı olarak faiz ödemelerinin daha fazla artması olası değildir" dedi