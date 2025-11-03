Fitch Ratings: Türk bankalarının kısa vadeli dış borç riski kademeli olarak düşecek

Fitch, Türk bankalarının 102 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcunun sürdüğünü ancak uzun vadeli ihraçlarla vade yapısının iyileşeceğini açıkladı.

Fitch verilerine göre bankaların toplam dış borcu 2025’in ilk yarısında 160 milyar dolara çıktı. Bu rakam, 2024 yılındaki 17 milyar dolarlık artışın ardından 7 milyar dolarlık ek bir yükselişe işaret ediyor. Kısa vadeli dış borç 102 milyar dolar seviyesinde yatay seyrederken, artışın uzun vadeli ihraçlardan kaynaklandığı belirtildi.

Yabancı para likiditesi 55 milyar dolara yükselerek (2024 sonu: 44 milyar dolar) kısa vadeli yükümlülüklerin büyük bölümünü karşıladı. Ancak Fitch, TCMB ile yapılan swapların çözülmesinin ardından söz konusu seviyenin tarihsel ortalamaların hâlâ altında olduğuna dikkat çekti.

Dolarizasyon yeniden artıyor

Rapor, döviz talebi ve kur korumalı mevduatların azalmasıyla dolarizasyon oranının toplam mevduatın yüzde 38’ine (193 milyar dolar) yükseldiğini ortaya koydu. Kur korumalı mevduat büyüklüğü ise eylül sonunda 7 milyar dolara gerileyerek toplamın yüzde 2,3’üne düştü.

Fitch, kısa vadeli dış borcun mutlak düzeyinin ve toplam dış finansman içindeki payının yüksekliğini ana risk alanı olarak işaret etti. Kuruluş, olası bir politika değişikliğinin döviz talebini ve finansal istikrar risklerini yeniden artırabileceği uyarısında bulundu; ancak bunun “temel senaryo” olmadığını da not düştü.