Fitch Ratings'ten Türkiye'nin borç piyasasına ilişkin değerlendirme!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin borç sermaye piyasasının (DCM), iç siyasi gelişmelere ve ABD’nin gümrük vergilerini artırmasıyla derinleşen küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiğini belirtti.

Fitch’in değerlendirmesinde, "Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve İslami finansın gelişimine bağlı olarak DCM'nin 2025-2026 yıllarında 500 milyar ABD dolarını aşması ve 2025 yılında mütevazı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kuruluş, Nisan 2025 itibarıyla toplam borç sermaye piyasası ihraçlarının yüzde 76,5’inin Türk lirası, geri kalanının ise büyük ölçüde dolar cinsinden gerçekleştiğini bildirdi. Yılın ilk çeyreğinde ihraçlar, yıllık bazda yüzde 60, çeyreklik bazda ise yüzde 43 artarak 12 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcı payları azaldı

Fitch, yurt dışı yerleşik yatırımcıların Türkiye’deki kamu borçlarına olan ilgisinin azaldığını belirterek, Mart 2025 itibarıyla bu yatırımcıların yurt içi kamu borçlarındaki payının yüzde 8,6’ya gerilediğini açıkladı. 2024 sonunda bu oran yüzde 9,9 seviyesindeydi.

Fitch, 2025’in ilk çeyreği sonunda Türkiye’nin toplam borç sermaye piyasası büyüklüğünün yüzde 9,8 artışla 465 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Bu tutarın yüzde 65,9’u Türk lirası, yüzde 31,4’ü dolar ve yüzde 2,7’si euro cinsinden gerçekleşti.

Kuruluş, devlet finansmanının piyasanın ana itici gücü olmaya devam ettiğini, ancak bankalar ve şirketlerin borç sermaye piyasasındaki varlıklarını artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.