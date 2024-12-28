Fitch, S&P, Moody's... Türkiye'nin 2025 kredi notu takvimi belli oldu: İşte tarihler!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için 2025 yılına ait iki kredi notu gözden geçirme tarihini duyurdu. Moody's'in 2025 yılı değerlendirme takvimi, diğer kuruluşların ardından yayımlanırken, Türkiye'ye ilişkin ilk değerlendirme 24 Ocak 2025, ikinci değerlendirme ise 25 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.

Moody's, takviminde Türkiye'yi 2025 yılında değerlendireceği ilk ülke olarak belirledi. Bununla birlikte, bu açıklama ile tüm kredi derecelendirme kuruluşlarının 2025 yılına dair programları netleşmiş oldu.

Fitch ve Moody's rapor takvimleri çakışıyor

Takvime göre, Moody's ve Fitch, ilk raporlarını bir hafta arayla yayımlayacak. Fitch'in Türkiye için planladığı ilk rapor tarihi 31 Ocak 2025, ikinci rapor tarihi ise Moody's ile aynı gün olan 25 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Son yapılan güncellemelerde, Moody's 19 Temmuz’da Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltirken, görünümünü 'pozitif' olarak korudu. Fitch ise 9 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye çıkararak görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a çevirdi.

S&P Global de 2025 yılı için Türkiye'ye ilişkin rapor tarihlerini paylaştı. S&P Global'in '2025 EMEA Egemen, Bölgesel ve Yerel Yönetim Derecelendirme Yayın Tarihleri Takvimi'ne göre, Türkiye için planlanan rapor tarihleri 25 Nisan ve 17 Ekim 2025 olarak açıklandı.

S&P Global, 1 Kasım tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye çıkararak görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a revize etmişti.

CI ve Scope’un değerlendirme tarihleri

Capital Intelligence (CI) ve Scope, Türkiye'ye ilişkin 2025 rapor tarihlerini açıkladı. CI, raporlarını 16 Mayıs ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde yayımlayacağını duyurdu. Scope ise 30 Mayıs ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde değerlendirme yapmayı planladığını bildirdi.

Son olarak, CI 15 Kasım'da Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'BB-'ye yükseltirken, görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a çekti. Scope ise 6 Aralık'ta Türkiye’nin notunu 'B'den 'BB-'ye yükseltti ve görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a revize etti.

Raporların zorunluluğu bulunmuyor

Kredi derecelendirme kuruluşlarının duyurduğu tarihler, rapor açıklama zorunluluğu içermiyor. Ancak Fitch ve CI genellikle belirtilen tarihlerde rapor yayımlarken, Moody's, S&P Global ve Scope'un takvimlerinde yer alan bazı tarihleri pas geçebildiği biliniyor.

Türkiye'nin güncel kredi notu değerlendirmeleri