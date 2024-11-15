Fitch, Trump döneminde kredi ortamının değişebileceğine dikkat çekti

Aylık hizmet enflasyonundaki büyüme, Trump yönetiminde artabilecek enflasyonist baskı ve mali açığa dikkat çeken Fitch, ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasında gevşemeye gideceği beklentisiyle Hazine tahvili faizlerinin yükseldiğini açıkladı.

Olumsuz derecelendirmeler arttı

Mortgage oranlarının 2025'te düşme ihtimalinin olmadığını belirten Fitch, üçüncü çeyrekte olumlu kredi derecelendirme eylemlerinin olumsuzları aştığını, ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalmasının olumsuz derecelendirmeleri arttığını belirtti.

'Trump yönetimi, ekonomoninin yörüngesini değiştirebilir'

Dayanıklı tüketici harcamaları ve FED'in politika gevşetmesinin 2025'e doğru kredi performansını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, "Ancak Trump'ın politikaları, enflasyon ve para politikası yörüngesini değiştirebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, vergi indirimlerinin uzatılmasının şirketlerin serbest nakit akışı marjlarını destekleyeceği ancak, daha yüksek tarifelerin tüketici talebini azaltabileceği, girdi maliyetlerini artırabileceği veya tedarik zincirinin yeniden yapılandırılmasını gerektirebileceği kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında ayrıca, Trump yönetiminin bankalar, petrol ve gaz üreticileri, enerji projeleri, kamu hizmetleri, otomobil üreticileri, hastaneler ve ilaç şirketleri dahil olmak üzere bir dizi sektör üzerinde doğrudan, uzun vadeli etkilere sahip olacak finansal, iklim ve sağlık düzenlemelerini geri alabileceğine dikkat çekildi.