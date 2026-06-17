Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü güncelledi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ekonomik büyümede beklenen yavaşlamayı gerekçe göstererek Orta Doğu ve Türkiye bankacılık sektörlerine ilişkin görünümünü "kötüleşen" seviyesine çekti.

Bankacılık ve sigorta sektörlerinde revizyon

Fitch değerlendirmesinde, büyüme hızındaki gerilemenin bankaların aktif kalitesi ve kârlılık performansı üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Kuruluş ayrıca, finansal piyasalara erişimin daha önce öngörülenden güçlü seyrettiğini ve bu dayanıklılığın devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan Fitch, Suudi Arabistan'daki hayat dışı sigorta sektörünün görünümünü "nötr" seviyesine indirirken, Türkiye'nin hayat dışı sigorta sektörü görünümünü de "kötüleşen" olarak revize etti.

Latin Amerika'da görünüm korunuyor

Latin Amerika tarafında kamu maliyesi görünümünde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Kuruluş, bölgedeki birçok ülkenin güçlü makroekonomik başlangıç koşulları, politika araçları ve bazı ülkelerdeki dış ticaret avantajları sayesinde mevcut risklere karşı daha dirençli olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Latin Amerika'nın kamu maliyesi görünümü "nötr" olarak korundu.

Buna karşılık Fitch, Brezilya ve Kolombiya'daki bankacılık sektörlerinin görünümünü, varlık kalitesindeki bozulma ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle "kötüleşen" seviyesine düşürdü. Ayrıca bölge genelinde faaliyet ortamındaki zayıflamaya işaret eden kuruluş, Latin Amerika perakende sektörünün görünümünü de aynı seviyeye çekti.

Doğu Avrupa'da riskler sürüyor

Doğu Avrupa'da ise jeopolitik risklerin yüksek seyrini sürdürdüğünü belirten Fitch, bölgenin kamu maliyesi görünümünün "kötüleşen" olarak kaldığını bildirdi. Kuruluş, daha zayıf ekonomik görünüm nedeniyle bölgedeki finans ve leasing şirketleri sektörünün görünümünü de "kötüleşen" seviyesine indirdi.