Fitch, Türk bankaları için 2025 görünümünü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü için 2025 yılına yönelik görünümünü "nötr" olarak revize etti. Kuruluş, 2024 yılı ortasında sektörü "iyileşen" olarak değerlendirmişti. Fitch'in "Türk Bankaları Görünümü" raporuna göre, görünümdeki değişikliğe, yüksek enflasyon ve Türk lirası faiz oranları ile yavaşlayan ekonomik büyümenin varlık kalitesi üzerindeki baskılarının etkisi oldu. Ancak, yetkililerin politikalarını değiştirmesiyle birlikte işletme koşullarının iyileşmesi, bu olumsuzlukları dengelemiş görünüyor.

Fitch, Türkiye'deki bankaların 2025 yılına dair tahminlerini yaparken, TL mevduatlarının kısa vadeli yapısının göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Buna göre, 2025 yılında Türk lirası faiz oranlarının düşmesiyle bankaların net faiz marjlarının iyileşmesi bekleniyor. Ancak, yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle sorunlu kredi oranlarında ve değer düşüklüğü giderlerinde ılımlı bir artış öngörülüyor.

Ayrıca, bankaların 2025 yılında dış piyasalara girmeye devam etmeleri bekleniyor, ancak bu işlemlerin 2024 yılındaki güçlü dış piyasa ihraçlarına kıyasla daha fırsatçı bir şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Fitch, raporunda, Türk bankalarının karlılık ve varlık kalitesinin, düzenleyici değişiklikler, potansiyel Türk lirası değer kaybı ve daha riskli sektörlere maruz kalma gibi makroekonomik faktörlere duyarlı olmaya devam edeceğini vurguladı. Kuruluş, temel senaryosunun mevcut ekonomik programın devam etmesi olduğunu, ancak bir politika geri dönüşünün enflasyonist baskıları ve makroekonomik ile finansal istikrar risklerini yeniden alevlendirebileceği uyarısında bulundu.