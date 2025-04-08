Fitch: Türk Lirası 2023'ten bu yana dolar karşısında neredeyse yarısı kadar eridi

Fitch Ratings, 2025 başından bu yana döviz piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdiği FX Piyasa Monitörü raporunu yayımladı. Rapora göre, ABD’nin artırdığı gümrük vergilerine karşın, başlıca gelişmiş ülke para birimlerinin büyük kısmı ABD doları karşısında güç kazandı.

Fitch, “Piyasa katılımcılarının gümrük vergisi artışlarının ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dair endişeleri, ABD dolarının değerine daralan ticaret açığı beklentisinden daha fazla etki ediyor gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmiş ülke para birimleri güçlendi

Raporda, gelişmiş piyasa para birimlerinin (Avustralya hariç) 2024 sonundan bu yana, ağırlıklandırılmamış ortalamada yüzde 4,5 oranında dolar karşısında değerlendiği kaydedildi.

Ayrıca Fitch, 2023 Ocak’tan bu yana Japon yeninin ABD doları karşısında yüzde 12 değer kaybettiğini, buna karşın euro ve İsviçre frangının sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 7 oranında değer kazandığını bildirdi.

Gelişmekte olan ülkelerde ayrışma

Fitch’e göre, gelişmekte olan piyasa para birimleri ise daha farklı ve kendine özgü hareketler sergiledi. Raporda öne çıkan veriler şöyle:

* Rus rublesi yaklaşık yüzde 30 oranında değer kazandı.

* Brezilya reali ve Polonya zlotisi de önemli ölçüde güçlendi.

*Türk lirası ve Endonezya rupisi ise zayıflayan para birimleri arasında yer aldı.

Özellikle Türk lirası, 2023 Ocak ayından bu yana ABD doları karşısında neredeyse iki kat değer kaybetti. Bu dönemde Güney Kore wonu yüzde 15, Endonezya rupisi ise yüzde 7,5 oranında dolar karşısında geriledi.

Fitch’in gözlemleri

Fitch’in yayımladığı değerlendirme, para birimlerinin yalnızca ticaret dengesi ya da merkez bankası politikalarına değil, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcı algısına bağlı olarak da hızlı yön değiştirebildiğini ortaya koydu. Raporda, ABD dışı büyük ekonomilerin dolar karşısında direnç gösterdiği, ancak gelişmekte olan ülkelerde kırılganlığın daha belirgin olduğu ifade edildi.