Fitch, Türkiye için 2026 kredi notu takvimini açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 2026 yılında ocak ve temmuz aylarında iki kez değerlendirmeyi planladığını duyurdu.

Daha önce Scope Ratings ve Capital Intelligence, Türkiye’ye yönelik 2026 yılı kredi derecelendirme takvimlerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna karşın Moody’s ve S&P Global henüz 2026 yılına ilişkin bir değerlendirme takvimi açıklamadı.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşlarının duyurulan tarihlerde mutlaka bir not değişikliği ya da rapor yayımlama zorunluluğu bulunmuyor.