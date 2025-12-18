Fitch, Türkiye için 2026 kredi notu takvimini açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin 2026 yılına ilişkin kredi notu değerlendirme takvimini duyurdu. Fitch’in açıklamasına göre, Türkiye için kredi notu değerlendirmesi 23 Ocak 2026 ve 17 Temmuz 2026 tarihlerinde olmak üzere yıl içinde iki kez ele alınacak.
Daha önce Scope Ratings ve Capital Intelligence, Türkiye’ye yönelik 2026 yılı kredi derecelendirme takvimlerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna karşın Moody’s ve S&P Global henüz 2026 yılına ilişkin bir değerlendirme takvimi açıklamadı.
Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşlarının duyurulan tarihlerde mutlaka bir not değişikliği ya da rapor yayımlama zorunluluğu bulunmuyor.