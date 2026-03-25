Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notlarını teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) uzun vadeli yabancı para ve yerel para cinsinden kredi notlarını “BB-” seviyesinde teyit etti. Kuruluş, TVF’nin kredi notu görünümünü ise “Pozitif” olarak korudu.

Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nu Türkiye’nin mevcut kredi notu olan “BB-/Pozitif” ile uyumlu bir kamu bağlantılı kuruluş (GRE) olarak değerlendirdiğini bildirdi. Bu kapsamda TVF’nin kredi notlarının, doğrudan Türkiye’nin ülke notuyla aynı seviyede belirlendiği ifade edildi. Kurum, görünümün de ülke görünümünü yansıttığını vurguladı.

Derecelendirme değerlendirmesinde, devletin olağanüstü koşullarda TVF’ye destek sağlama ihtimalinin “neredeyse kesin” olduğu belirtildi. Fitch, bu güçlü kamu desteği beklentisinin, fonun notlarının bağımsız kredi profilinden ayrı olarak ülke notuyla eşitlenmesinde belirleyici unsur olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Fitch TVF’nin bağımsız kredi profilinde iyileşmeye gitti. Kuruluş, fonun bağımsız kredi profilini, finansal göstergelerdeki toparlanma doğrultusunda “b” seviyesinden “b+” seviyesine yükseltti.

Fitch ayrıca, mevcut jeopolitik gerilimlerin TVF’nin finansal görünümü üzerinde belirgin bir baskı oluşturmasının beklenmediğini belirtti. Kuruluş, fonun gelir yapısının büyük ölçüde yurt içi yatırımlara dayandığını, bu nedenle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara doğrudan maruz kalmadığını değerlendirdi.