Fitch: Türkiye’nin borç sermayesi piyasası 2026’da 550 milyar dolara çıkacak

Fitch Ratings, Türkiye’nin borç sermayesi hacminin 2026’da 550 milyar dolara çıkacağını öngördü.

Fitch’in yayımladığı “Türkiye Borç Sermayesi Piyasası Görünümü” raporunda, borç sermayesi bakiyesinin 2025’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 19,5 artışla 505 milyar doları aştığı belirtildi.

Raporda, “Yüksek dış finansman ihtiyaçları, yaklaşan borç vadeleri ve fonlama çeşitlendirmesi büyümeyi sürdürecek. Ancak piyasa, döviz ve faiz oynaklıklarına, jeopolitik risklere ve yüksek enflasyona maruz kalmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

“Sukuk piyasası tahvilleri geride bıraktı”

Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türk sukuk piyasasının 2025’in ilk dokuz ayında belirgin bir büyüme kaydettiğini vurguladı.

Al Natoor, “Mali konsolidasyona rağmen borç sermayesi ihraçlarının ülke kağıtları tarafından yönlendirileceğini öngörüyoruz. Bankalar ve şirketler de fırsat bazlı olarak piyasa varlıklarını artırabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre sukuk bakiyesi, 2025’in üçüncü çeyreği sonunda yıllık bazda yüzde 35,9 artarak 39,4 milyar dolara ulaştı. Bu oran, aynı dönemdeki tahvil büyümesinin (yüzde 18,3) iki katı olarak kayıtlara geçti. Böylece sukuk’un borç sermayesi içindeki payı yüzde 7,8’e çıktı.

Borç ihracı yüzde 19,2 arttı

Fitch verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında borç sermayesi ihracı yıllık bazda yüzde 19,2 artarak 112,3 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın üçte ikisi TL cinsinden, kalan kısmı ise ağırlıklı olarak dolar bazında gerçekleşti.

Yurt dışı yatırımcıların yurt içi devlet tahvillerindeki payı, 2024 üçüncü çeyreğinde yüzde 9,9 iken 2025’in aynı döneminde yüzde 7,1’e geriledi. Yerleşik bankalar, yurt içi tahvillerin yüzde 62’sini tutarak en büyük yatırımcı konumunda bulunuyor.

Fitch ayrıca, Türkiye’deki dolar cinsinden sukuk stokunun yüzde 91’ine not verdiğini, bunların yüzde 95’inin “BB-” seviyesinde ve tamamının “Durağan” ya da “Pozitif” görünüme sahip olduğunu bildirdi.