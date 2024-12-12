Fitch Türkiye’nin enflasyon muhasebesi kararına yorumladı: Kredi profillerine etkisi...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin banka dışı finans kuruluşları (BDFK) için enflasyon muhasebesi uygulamasını askıya alma kararının, kuruluşların kredi profilleri üzerinde önemli bir etki yaratmadığını bildirdi.

BDDK’nın kararı ve Fitch’in değerlendirmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 5 Aralık’ta yaptığı açıklamayla bankalar ve banka dışı finans kuruluşları için 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi planlanan enflasyon muhasebesi uygulamasını askıya aldığını duyurmuştu.

Fitch, bu kararın ihraççıların 2025’te raporlanan kârlılık ve kaldıraç oranlarını daha güçlü gösterebileceğini, ancak kendi değerlendirmelerinde Türkiye’nin yüksek enflasyon koşullarını ve ihraççıların temel kârlılıklarını esas aldıklarını vurguladı.

Parasal kayıpların önlenmesi

Fitch’in değerlendirmesine göre, enflasyon muhasebesi uygulansaydı, çoğu BDFK'nın net parasal varlık fazlası pozisyonu nedeniyle parasal kayıplar yaşayacağı öngörülüyordu. Bu kayıpların, raporlanan kazançları ve iç sermaye oluşumunu olumsuz etkileyerek net zararlar ve daha yüksek kaldıraç oranlarına yol açabileceği ifade edildi.

Temel kârlılık ve vergi faktörü

Fitch, enflasyon muhasebesine bağlı olarak parasal kayıpların olmamasının 2025’te raporlanan kârlılığı artırabileceğini, ancak temel kârlılığı analiz ederken güçlü nominal kazançları yüksek enflasyonla birlikte değerlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, enflasyon muhasebesi uygulansaydı dahi, vergilerin nominal ve düzeltilmemiş hesaplara göre hesaplanacağına dikkat çeken Fitch, bu durumun vergi avantajlarını engelleyeceğini vurguladı.

Bu açıklamalarla birlikte Fitch, BDFK'ların temel kârlılıklarını değerlendirirken yüksek enflasyon etkilerini göz önünde bulundurmaya devam edeceğini duyurdu.