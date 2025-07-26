Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden İhraççı Temerrüt Notu’nu (IDR) “BB-” seviyesinde teyit etti. Kuruluş, kredi notu görünümünü ise “durağan” olarak korudu.

Kararın gerekçeleri:

Fitch, kararına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu temel zayıflıklara dikkat çekti. Yüksek enflasyon geçmişi, para politikasına yönelik geçmişteki siyasi müdahaleler, yüksek dış finansman ihtiyacı ve emsal ülkelere kıyasla zayıf yönetim göstergeleri bu zayıflıklar arasında sıralandı.

Kuruluş, para politikasının 2026 yılına kadar sıkı kalmasının beklendiğini ifade etti.

Fitch’in tahminlerine göre Türkiye’de enflasyon, Haziran 2024 itibarıyla yarıdan fazla düşerek %35 seviyelerine geriledi. Enflasyonun 2025 sonunda %28, 2026 sonunda ise %21 seviyesine düşmesi öngörülüyor.

Kuruluşun öngörüsüne göre Türkiye ekonomisinin büyümesi 2025 yılında %2,9’a gerileyecek. 2026’da büyümenin %3,5, 2027’de ise %4,2’ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Fitch, Türkiye’nin ABD tarafından uygulanan tarifelere maruz kalma ihtimalini düşük gördüğünü belirtti. Bu değerlendirme, Türkiye'nin dış ticaret politikaları açısından olumlu bir sinyal olarak yorumlandı.