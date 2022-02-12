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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B+"ya düşürdü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-"den "B+"ya indirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kredi notu görünümünü de "negatif" olarak belirledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fitch, döviz korumalı mevduat, hedeflenen kredi ve sermaye akışı önlemleri de dahil olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politika tepkisinin makroekonomik ve finansal istikrar risklerini sürdürülebilir bir şekilde hafifletmesini beklemiyor.

Fitch, Türkiye'nin notları, zayıf politika güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini, yüksek enflasyonu, yüksek dış finansman gereksinimlerine ve dolarizasyona göre düşük dış likiditeyi ve jeopolitik riskleri yansıttığını belirtti.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü de "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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