Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken Mahfi Eğilmez'den ilk yorum

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak belirlendi.

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçi Dr. Mahfi Eğilmez, Fitch'in Türkiye kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Mahfi Eğilmez, Fitch'in kararını "Ekonomi için olumlu gelişme" olarak nitelendirdi. Eğilmez, "Uzun bir aradan sonra Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- (görünüm durağan) derecesine yükseltti (önceki durum B+ idi.) Ekonomi için olumlu gelişme. Türkiye'nin CDS primi de (dün itibarıyla) 272 idi. Onun da düşmesi bekleniyor" diye yazdı.

Fitch Ratings, geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bu sene mart ayında da ülkenin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.