Fitch uyardı: Çin’in elektrikli araç talebine AB vergileri darbe vurabilir

Fitch Ratings, Çin'in elektrikli araçlar (NEV) ve içten yanmalı motorlu araçlar (ICEV) arasında talep dinamiklerinin farklılaştığını belirttiği yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Çin’in yeni enerjili araçlara olan iç talebinin hükümetin hurdaya ayırma ve yenileme programlarıyla desteklendiği ve 2024 yılı dördüncü çeyreğe kadar güçlü kalmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Ancak Fitch, Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin Çin'in ihracatını olumsuz etkileyebileceğini ve bu durumun 2024 sonuna doğru Çin otomobil üreticilerinin toptan teslimatlarında düşüşe yol açabileceğini öngördü.

Çin Binek Otomobil Derneği'ne göre, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösteren binek araç perakende satışları, beş ay süren düşüş trendini tersine çevirerek ekim ayında da tüketici talebindeki toparlanmanın etkisiyle artışını sürdürdü.

Eylül sonunda açıklanan ekonomik teşvik paketinin bu büyümeye katkı sağladığını belirten Fitch, Altın Hafta tatillerinde alınan güçlü siparişlerle ekim ayında perakende hacminin yıllık yüzde 8,2 oranında artmasının beklendiğini kaydetti.

Ayrıca, NEV araçlarının Çin pazarındaki payının 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 52,8’e ulaştığını, bu oranın elektrikli araçların Çin’de ana akım haline geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan, Fitch, küresel otomobil üreticilerinin Çin’de karlılığın azalmasıyla içten yanmalı motorlu araç (ICEV) operasyonlarını yeniden düzenlemeye yöneldiğini ve bu nedenle NEV ile ICEV pazarları arasında daha belirgin bir ayrışma yaşanacağını belirtti.