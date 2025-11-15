Fitch, Yunanistan’ın kredi notunu BBB’ye yükseltti

Fitch Ratings, yılın son değerlendirmesinde Yunanistan’ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BBB-’den BBB’ye yükseltti ve görünümü “durağan” olarak belirledi. Bu karar, ülkenin son yıllarda art arda aldığı olumlu not revizyonlarını devam ettiriyor.

Kuruluş, not artışının gerekçeleri arasında kamu borcundaki güçlü düşüş, sağlam mali performans, ılımlı bütçe gevşemesi, güvenilir mali çerçeve, düşük finansal riskler ve dayanıklı ekonomik büyüme gibi unsurları sıraladı.

Kararın ardından Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada not artışının ülkenin ekonomik ilerlemesinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Fitch’in değerlendirmesinin, Yunanistan’ın azalan kamu borcunu, Avro Bölgesi’nin üzerinde büyümesini ve hedefli sosyal desteklerin mali disiplini bozmadan uygulanmasını teyit ettiğini vurguladı.

Hanehalkı ve şirketler için ne anlama geliyor?

Pierrakakis’e göre kredi notunun yükselmesi; daha düşük borçlanma maliyetleri, şirketler için artan likidite, yatırımların daha kolay finansmanı, yeni istihdam fırsatlarına yol açacak.

Bakan, Yunanistan’ın artık vergileri azaltmaya devam ederken aynı zamanda ekonomik güvenilirliğini güçlendirebilecek bir aşamaya geldiğini belirtti.

Yunan hükümeti, “daha güçlü, daha modern ve daha adil bir Yunanistan” hedefi doğrultusunda reform adımlarını sürdüreceğini açıkladı.