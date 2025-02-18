Fitch'den Türkiye’nin bankacılık sektörü hakkında iyimser değerlendirme

Fitch Ratings, Türkiye’nin faaliyet ortamında yaşanan olumlu ekonomik gelişmelerin ve artan döviz rezervlerinin, ülkenin kredi notu yükseltilmeden dahi Türk bankaları üzerinde pozitif bir etki yaratabileceğini açıkladı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşunun Eylül 2024’te ‘B+’/pozitif olarak revize ettiği faaliyet ortamı skoru (OE), Türkiye'nin makroekonomik ve finansal istikrarındaki iyileşmeyi yansıtıyor. Manşet enflasyonun gerilemesi ve dış kırılganlıkların azalması, bu not üzerindeki yukarı yönlü beklentiyi destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Ancak, bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu bazı riskler de devam ediyor. Yüksek enflasyonun yanı sıra sektörün dolarizasyon oranı, bankaların faaliyet kapasitesini sınırlayan faktörler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, kredi büyüme limitleri ve yüksek zorunlu karşılık oranları gibi düzenleyici önlemler de bankalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fitch, ekonomi politikalarında normalleşmenin sürmesi ve mevcut kısıtlamaların gevşemesi durumunda, banka faaliyet ortamı skorunun Türkiye’nin ülke notu (BB-/Durağan) ile uyumlu hale gelebileceğini ifade etti.

Bankaların karlılığı artabilir

Derecelendirme kuruluşu, faiz oranlarının düşmesi halinde bankaların kârlılığının artabileceğini öngörüyor. Şu an yüksek zorunlu karşılık oranları ve kredi büyüme limitleri nedeniyle marj baskısı altında olan bankaların, faizlerdeki gevşeme ile bu baskıyı hafifletebileceği değerlendiriliyor. Ancak, enflasyonun işletme giderleri üzerindeki etkisinin sürdüğü ve kârlılığı zorlayan bir unsur olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, aktif kalitesi açısından bakıldığında, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve kredi vade sürelerinin uzun olması nedeniyle takipteki kredi oranlarında kademeli bir artış görülebileceği öngörülüyor. Ancak, bankaların güçlü karşılıkları ve bazı kurumların serbest karşılıkları sayesinde bu durumun yönetilebilir olduğu ifade ediliyor. Fitch, bankaların sermaye tamponlarının yeterli olduğunu ancak ekonomik dalgalanmalar ve politika belirsizliklerinin risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.