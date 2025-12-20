Fitch'in ardından Moody's ve S&P de Türkiye takvimlerini açıkladı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve S&P Global Ratings de Türkiye için 2026 yılı not güncelleme tarihlerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Fitch Ratings, Türkiye’nin 2026 yılına ilişkin kredi notu değerlendirme takvimini duyurmuştu. Böylece üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye’ye yönelik gelecek yıl izleyeceği takvim netleşmiş oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin yapacağı değerlendirmeler, özellikle yabancı yatırımcıların risk algısı, sermaye girişleri, borçlanma maliyetleri ve finansal piyasalardaki fiyatlamalar açısından yakından takip ediliyor.

Ancak kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor.

Tarihler belli oldu

Buna göre Moody's 2026 yılında 23 Ocak'ta ve 24 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu güncellemeyi planlıyor.

S&P Global Ratings ise not güncellemelerini 17 Nisan 2026 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirmeyi takvimlendirdi.

Fitch Ratings de Türkiye için 2026 kredi notu değerlendirme takvimini 23 Ocak ve 17 Temmuz olarak açıklamıştı.

Son değerlendirmeleri nasıldı?

Moody's, Temmuz 2025'te Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirmişti.

Standard & Poor's (S&P) ise son değerlendirmesinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu “BB-”, görünümünü ise “durağan” olarak korumuştu.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 26 Temmuz'da "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.