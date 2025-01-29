Fitch'in Türkiye raporu öncesi Mahfi Eğilmez’den kredi notu ve enflasyon tahmini!

Piyasalarda, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 31 Ocak Cuma günü açıklayacağı Türkiye değerlendirmesi merakla bekleniyor. CNBC-e’nin canlı yayınında konuşan ekonomist Mahfi Eğilmez, Fitch’in not artırımı yapmayacağını ancak ülkenin kredi notu görünümünü durağandan pozitif seviyesine yükseltebileceğini dile getirdi.

Eğilmez, Türkiye’nin CDS priminin 200 puanın altına düşmediğini ve bu seviyenin mevcut kredi notuyla tutarlı olduğunu belirterek, Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin kararının kendisi için sürpriz olmadığını ifade etti. Fitch’ten ise pozitif bir görünüm değişikliği beklentisini şu sözlerle açıkladı:

“Not artırımı olmasa da görünüm değişikliği bekliyorum. Fitch’in durağanı pozitif yapmasını bekliyorum.”

Enflasyon tahmini yüzde 35’e çekildi

Enflasyon beklentilerini de değerlendiren Eğilmez, ocak ayında yüzde 5 seviyelerinde bir artış beklediğini ve yıllık enflasyonun ocak sonunda yüzde 40-41 seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. 2025 yılı sonu enflasyon tahminini ise daha önce yüzde 40 olarak ifade etmişken, bu tahminini yüzde 35’e revize etti. Eğilmez, ocak ayındaki enflasyon oranlarının genellikle yüksek çıktığını, bunun da asgari ücret ve toplu zamların etkisiyle gerçekleştiğini belirtti.

“Geçen yıl ocak ayı enflasyonu yüzde 6,7 olmuştu. Bu yıl ocakta yüzde 5 civarında bir artış bekliyorum. Yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum.”

Merkez Bankası’nın faiz kararı doğru

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, politika faizinde yapılan 2,5 puanlık indirimi doğru bir karar olarak nitelendirdi. Enflasyon düşüş trendindeyken faizlerin yüksek tutulmasının akıllıca olmadığını ifade eden Eğilmez, piyasa beklentilerinde de iyileşme olduğuna dikkat çekti.

Fed baskı altında

Küresel ekonomiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Eğilmez, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarında zor bir süreç yaşadığını belirtti. Eğilmez, Fed’in faizi sabit tutacağını düşündüğünü ifade ederek, Başkan Trump’ın Fed üzerindeki baskısına da dikkat çekti.

Türkiye ekonomisi ve küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen piyasa aktörleri, Fitch’in cuma günü açıklayacağı raporla birlikte olası senaryoları değerlendirmeye devam ediyor.