Fitch'ten 2026 Türkiye raporu: Finans sektöründe riskler azalıyor, temkin sürüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de finansal sistemin tamamı için 2026 yılına ilişkin görünümünü “nötr” olarak duyurdu. Kuruluş, dış finansmana erişimin sürmesi, makroekonomik dalgalanmaların azalması ve enflasyon ile faizlerin gerilemesine rağmen yüksek seviyelerini koruması sayesinde faaliyet ortamının daha elverişli hale geldiğini bildirdi.

Raporda, döviz rezervlerindeki artışın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği, sıkı para ve maliye politikalarının ise dış kırılganlıkları sınırladığı ifade edildi. Ocak ayında pozitife çevrilen ülke notu görünümünün ise önümüzdeki seçim sürecinde artabilecek risklere karşı hassasiyetini koruduğu vurgulandı.

Bankacılıkta sermaye tamponları korunuyor

Bankacılık tarafında fonlama şartlarının iyileştiği ve mevduatta dolarizasyon oranının gerilediği kaydedildi. Varlık kalitesinde bozulmanın 2026’da da sürebileceği ancak bunun yönetilebilir düzeyde kalmasının beklendiği belirtildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla düzenleyici esnekliklerin sona ermesinin ardından sermaye yeterlilik rasyolarında 170-200 baz puanlık düşüş öngörülse de bankaların sermaye tamponlarının güçlü kalacağı tahmin edildi.

Leasing ve faktoringte temkinli tablo

Leasing şirketlerinin, düşüş eğilimindeki enflasyon, daha düşük faiz oranları ve yabancı para cinsinden fonlama imkânlarıyla destekleneceği öngörüldü. Ancak alacakların yüzde 73’ünün döviz bazlı olması ve yüksek riskli gayrimenkul işlemleri sektör açısından risk unsuru olarak gösterildi.

Faktoring sektöründe ise bankalarla artan rekabetin etkisiyle 2026’da büyüme hızının yavaşlayabileceği ifade edildi.

Sigortada güçlü prim artışı sürüyor

Sigorta sektöründe 2026’da prim üretiminde güçlü artış ve istikrarlı kârlılığın devam edeceği tahmin edildi. Hayat dışı branşta yatırım gelirlerinin kârlılığı desteklediği belirtilirken, zorunlu trafik sigortasının yapısal baskı unsuru olmaya devam ettiği aktarıldı. Birleşik rasyoların 2025 ve 2026’da ortalama yüzde 130’un üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sektörün sermaye yeterliliğinin ise korunduğu kaydedildi.

Kamu tarafında kur hassasiyeti sürüyor

Yerel yönetimlerin dayanıklı performansı ve kamu kurumlarına sağlanan güçlü devlet desteğinin kamu sektörü görünümünü desteklediği bildirildi. Enflasyonun harcamalar ve bütçe dengesi üzerinde baskı yarattığı, buna karşın yüzde 3,5’lik büyümenin gelir tarafını desteklediği belirtildi.

Kamu borcunun yaklaşık yüzde 40’ının korunmasız ve döviz cinsinden olması nedeniyle borç stokunun kur hareketlerine karşı kırılganlığını sürdürdüğü vurgulandı.