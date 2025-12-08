Fitch'ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek seyredecek

Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler 2026 yılına genel olarak güçlü tamponlarla girse de, artan küresel ticaret gerilimleri ve yavaşlayan Çin ekonomisi yeni riskleri beraberinde getiriyor.

Fitch Ratings’in yayımladığı “Asia-Pacific Sovereigns Outlook 2026” raporuna göre, ABD’nin tarifeleri ve Çin’deki büyüme kaybı bölgenin ticaret performansını baskılayacak temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle teknoloji dışı ihracatta belirgin bir zayıflama beklenirken, yapay zekâ odaklı ticaretin desteğini sürdürmesi ancak bu alandaki büyümenin de hız kesmesi öngörülüyor.

Çin'de büyüme gerileyecek

Rapora göre Çin ekonomisinde büyümenin 2025’teki yüzde 4,8 seviyesinden 2026’da yüzde 4,1’e gerilemesi bekleniyor. Süregelen emlak sektörü krizi, zayıf iç tüketim ve devam eden düşük fiyat baskıları bu yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Bölgedeki ülkelerin yaklaşık yarısında mali dengelerde iyileşme beklense de, kamu harcamalarını artıran sosyal destek ve istihdam teşvikleri nedeniyle bütçe konsolidasyonunun sınırlı kalacağı ifade ediliyor. Bunun sonucu olarak Asya-Pasifik genelinde kamu borcunun milli gelire oranının 2024’te yüzde 46,8, 2025’te yüzde 49,1 ve 2026’da yüzde 50,1’e yükselmesi bekleniyor.

Jeopolitik riskler 2026 boyunca yüksek seyredecek

Jeopolitik risklerin 2026 boyunca yüksek seyredeceği vurgulanırken, 2025’te birçok Asya ülkesinde hayat pahalılığı, yolsuzluk iddiaları ve genç işsizliği nedeniyle yaşanan protestoların yeniden gündeme gelebileceği kaydediliyor.

Çoğu ülkenin kredi görünümünün “durağan” seviyesinde kaldığı belirtilirken, siyasi belirsizlik ve büyüme görünümündeki zayıflama nedeniyle Tayland’ın görünümünün “negatif” olarak korunduğu ifade ediliyor. Öte yandan Çin’in kredi notunun 2025’te düşürüldüğü, Pakistan ve Özbekistan’ın ise not artışı alan ülkeler arasında yer aldığı belirtiliyor.