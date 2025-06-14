Fitch'ten Belçika'ya kredi notu darbesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Belçika'nın kredi notunu düşürdü. Yapılan açıklamada, ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun “AA-” seviyesinden “A+” seviyesine çekildiği bildirildi.

Fitch, kararın gerekçesinde Belçika’nın mali pozisyonundaki bozulmaya işaret etti. Son yıllarda yapısal olarak zayıflayan kamu maliyesine dikkat çeken kuruluş, özellikle genel hükümet borcunun GSYH’ye oranla yükselme eğiliminin sürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, “Mevcut mali dengesizlikler yalnızca kısmen ele alınırken, artan savunma harcamaları mali baskıları artırıyor. Genel hükümet açığının 2024 yılında yüzde 4,5 iken 2025'te yüzde 5,5'e çıkmasını bekliyoruz. Mali açıkların orta vadede GSYH'nin yüzde 5’ine yakın kalacağını, bu seviyenin ‘A’ ve ‘AA’ not grubu ülkelerinin sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1 olan ortalamalarının oldukça üzerinde olduğunu öngörüyoruz” ifadeleri yer aldı.

Not indirimi sonrası Belçika’nın kredi notu görünümü “negatif”ten “durağan”a revize edildi. Fitch, bu görünüm değişikliğinin ülkede yapısal mali sorunların bir kısmının kademeli olarak kontrol altına alınacağı beklentisini yansıttığını belirtti.

Belçika ekonomisinde yaşanan bu gelişme, ülkenin uluslararası borçlanma maliyetlerinde artış riskini de beraberinde getiriyor. Mali disiplinin sağlanamaması durumunda kredi notunda daha fazla düşüş riski de gündemde olabilir.