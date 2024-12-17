Fitch'ten emtia uyarısı: ABD'nin ek tarifeleri baskıyı artıracak

Fitch'den yapılan açıklamada, ABD'nin ek tarifelerinin küresel emtia piyasaları üzerindeki baskıyı artıracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, artan ticari gerilimlerin emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceği ve bazı bölgesel fiyat farklılıklarına yol açabileceği kaydedildi.

ABD'nin planlanan tarifeleri ve etkilenen ülkelerin olası karşı adımları nedeniyle azalan talebin küresel emtia piyasaları için en önemli risk olduğu belirtilen açıklamada, ABD'nin Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik olası geniş kapsamlı gümrük vergilerinin özellikle en büyük küresel emtia tüketicisi olan Çin başta olmak üzere küresel ekonomik büyümeyi zayıflatabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ana metaller, kimyasallar ve petrol piyasalarının baskı altında olacağı vurgulanarak, Çin'in teşvik paketinin bazı baskıları hafifletebileceği aktarıldı.

ABD'nin tarifelerinin özellikle Çin ve küresel ekonomileri etkileyerek halihazırda yavaşlayan petrol talebi üzerinde ek baskı oluşturacağına işaret edilen açıklamada, 2025'te küresel petrol piyasasının fazla vermesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifeleri halihazırda uyguladığı anımsatılarak, Çin'in çelik ürünlerine yönelik ek tarifelerin minimal bir doğrudan etki yapmasının beklendiği, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik olası yeni ticaret önlemlerinin etkisinin ise kapsamlarına bağlı olacağı ancak gerilimi artırabileceği kaydedildi.