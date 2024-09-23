Fitch'ten faiz indirimiyle ilgili kritik tahmin: Fed, dört kez daha faiz indirimi yapabilir

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili faiz tahminlerini açıkladı. Kuruluşun baş ekonomisti Brian Coulton, Fed'in Kasım ve Aralık aylarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimi yapmasını beklediklerini duyurdu. Coulton, bu indirimin Fed’in tarihsel faiz indirim döngüleri ile kıyaslandığında “ılımlı” bir şekilde gerçekleşebileceğini belirtti.

Raporda, “Faiz indirimleriyle Fed’in politika faizinin yıl sonunda yüzde 4,5’e, 2025 sonunda yüzde 3,5’e, Haziran 2026’da ise yüzde 3’e düşmesini bekliyoruz” ifadesi yer aldı. Coulton, ayrıca ABD istihdam piyasasında önemli bir kötüleşme beklemediklerini, ancak Fed'in işsizlik oranındaki yükselişe karşı tedbir aldığını söyledi.

Geçtiğimiz haftaki 50 baz puanlık indirimin tahminlerin üzerinde olduğunu belirten ekonomist, Fed Başkanı Jerome Powell'ın işgücü piyasasındaki risklerin beklenmedik şekilde artabileceği uyarısına dikkat çekti.