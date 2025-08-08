Fitch'ten Türk bankacılık raporu: İlk çeyrekte kârlılık düştü, sorunlu krediler arttı

2025 yılının ilk çeyreğinde Türk bankacılık sektörü, yüksek TL faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve piyasa dalgalanmalarının etkisiyle zorlu bir dönem geçirirken, Fitch Ratings sorunlu kredi oranlarının arttığını, marjların daraldığını ve sermaye yeterlilik rasyosunun gerilediğini bildirdi.

Kârlılıkta gerileme

Fitch’in raporuna göre, bankaların işletme kârı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RWA) oranı, 2024’ün son çeyreğindeki yüzde 4,7’den 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 3,9’a düştü.

Bu gerilemede düşük kredi ve menkul kıymet getirileri, hacimlerdeki zayıflama ve hâlâ yüksek seyreden mevduat fonlama maliyetleri etkili oldu. Ticari gelirlerdeki toparlanma sınırlı kaldı.

Sorunlu kredilerde artış

Takipteki kredi üretimi, 2024’ün son çeyreğindeki yüzde 1,3’ten 2025’in ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1’e yükseldi.

Stage 2 (yakın izlemedeki) kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 9,1 seviyesinde kaldı. Takipteki kredilere ayrılan özel karşılık oranı ise yüzde 66’dan yüzde 64’e geriledi.

Piyasa oynaklığı ve döviz mevduatlarındaki hareket

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandığını hatırlatan Fitch, bu tür gelişmelerin dezenflasyon sürecini sekteye uğratabileceğini ve lira üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.

Mart sonuna kadar görece istikrar sayesinde bankaların yabancı para mevduatlarının payı yüzde 36’dan yüzde 34’e düştü ancak sonrasında yaklaşık 12 milyar dolar artış görüldü.

Sermaye yeterlilik rasyosunda düşüş

Bankaların ortalama ana sermaye yeterlilik oranı (Tier 1), 2024 sonundaki yüzde 14,6’dan 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 12,9’a geriledi.

Fitch, bu düşüşün yabancı para risk ağırlıklı varlıklara yönelik düzenleyici esnekliklerin azaltılması, operasyonel düzeltmeler ve ödenen temettülerden kaynaklandığını bildirdi.