Fitch'ten Türk bankaları raporu: Kârlılık ve sermaye oranları geriledi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fitch Ratings'in yayımladığı rapora göre, Türk bankalarının ortalama faaliyet kârının risk ağırlıklı varlıklara oranı 2026 yılının ilk çeyreğinde önceki döneme kıyasla düştü.

Raporda, bu gerilemenin temel nedeninin döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara yönelik uygulanan düzenleyici esnekliklerin sona erdirilmesi olduğu ifade edildi.

Faiz indirimleri marjları baskıladı

Analizde, 2025'in son çeyreğinde gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ardından yenilenen krediler ile menkul kıymet getirilerinde yaşanan düşüşün kârlılığı olumsuz etkilediği kaydedildi.

Marjlardaki sınırlı daralma, ticari işlemlerden kaynaklanan yüksek zararlar ve operasyonel giderlerdeki artışın da bankaların kârlılığı üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

Tier 1 sermaye oranı yüzde 11,5'e indi

Rapora göre, düzenleyici desteklerin sona ermesi ve bankaların iç sermaye üretimindeki sınırlı zayıflama nedeniyle ortalama Çekirdek Sermaye (Tier 1) oranı da geriledi.

2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 14,1 seviyesinde bulunan ortalama Tier 1 oranı, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 11,5'e düştü.

Takipteki kredi oranı yükseldi

Yüksek Türk lirası faizleri ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle sektörün aktif kalitesinde de bozulma gözlendi.

Bankaların ortalama takipteki kredi (NPL) oranı 2025 sonunda yüzde 3,1 seviyesindeyken, 2026 ilk çeyrek sonunda yüzde 3,3'e yükseldi.

Raporda, tüm kredi segmentlerinde sorunlu kredi girişlerinin sürdüğü belirtilirken, tahsilatlar sonrası net NPL oluşum oranının yüzde 2,5'ten yüzde 2,1'e gerilediği ancak halen yüksek seviyelerde bulunduğu vurgulandı.

Dolarizasyon yeniden hız kazandı

İran'daki çatışmaların ardından piyasalarda görülen kısa süreli dalgalanma ile altın/dolar paritesindeki hareketlerin etkisiyle mevduatlarda dolarizasyon eğiliminin yeniden güç kazandığı ifade edildi.

İlk çeyrek sonunda döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 35,2'den yüzde 38,1'e yükseldi. Buna karşın, özkaynak dışı toplam fonlama içinde döviz cinsi toptan fonlamanın payının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kalarak istikrarlı görünümünü koruduğu belirtildi.

Borçlanma ihraçlarında normalleşme bekleniyor

Raporda, İran'daki çatışmaların başlamasının ardından borçlanma ihracı piyasasında kısa süreli bir duraksama yaşandığına dikkat çekildi.

İzleyen aylarda ihraç faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başladığı belirtilirken, bundan sonraki süreçte yeni ihraçların piyasa koşullarına bağlı olarak fırsat odaklı şekilde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.