Fitch’ten Türk bankalarına uyarı! Piyasa oynaklığının sürmesi refinansman risklerini artırabilir
Fitch Ratings, yayımladığı "Türk Bankaları Gözlem" raporunda, 2024’ün son çeyreğinde Türk bankalarının net faiz marjlarının menkul kıymet getirilerindeki artışla toparlandığını belirtti. Ancak kuruluş, 2025’in ilk çeyreğinde TL faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve politika faizindeki artış nedeniyle bu iyileşmenin yavaşlayabileceğine dikkat çekti. Kredi büyümesinin ise yasal sınırlamalar ve dezenflasyon süreci nedeniyle zayıflamaya devam edeceği öngörüldü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı "Türk Bankaları Gözlem" raporunda Türk bankalarının 2024 yılının son çeyreğinde menkul kıymet getirilerindeki artışla net faiz marjlarında (NIM) hafif bir toparlanma yaşandığını belirtti.
Raporda, sorunlu kredi (TGA) yaratma oranında düşüş gözlendiği ancak yeni TGA girişlerinin hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği ifade edildi. Fitch, "2025’in ilk çeyreği sonunda siyasi belirsizlik piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın sürmesi ya da politika değişikliği bankaların refinansman risklerini yükseltebilir" uyarısında bulundu.
Bankaların kârlılığı artıyor, ancak riskler devam ediyor
Fitch, bankaların net faiz marjlarındaki toparlanmanın etkisiyle ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının yüzde 4,7’ye yükseldiğini aktardı. Ancak kuruluş, 2025’in ilk çeyreğinde net faiz marjlarındaki artışın hız kestiğine dikkat çekerek, "Daha uzun süre yüksek seyretmesi beklenen TL faiz oranları ve politika faizindeki son artış, bu iyileşmenin yavaşlamasına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Kredi büyümesinde yavaşlama beklentisi
Fitch raporuna göre, 2024’ün son çeyreğinde kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yüzde 5,8’e geriledi. Yabancı para cinsinden kredi büyümesi ABD doları bazında yüzde 1,5’e düşerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9’a yükseldi.
Fitch, kredi büyümesindeki bu yavaşlamanın devam etmesini beklediğini belirterek, "Yasal sınırlamalar ve süregelen dezenflasyon süreci, kredi büyümesinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.