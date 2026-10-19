Fitch'ten Türk finans sektörüne uyarı: İki alanda riskler artıyor

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk finansal kiralama (leasing) ve faktoring sektörlerine ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı.

Fitch, her iki sektörde de 2026 ve 2027 yıllarında varlık kalitesi risklerinin artabileceğini, yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle kârlılık marjlarının baskı altında kalabileceğini bildirdi.

Kuruluş, gelişmekte olan Avrupa'daki finansman ve kiralama şirketlerinin sektör görünümünü haziran ayında "kötüleşen" olarak revize etmişti. Bu değerlendirmede yavaşlayan küresel büyüme, kalıcı enflasyon, yüksek finansman maliyetleri ve özellikle KOBİ'lerin ödeme kapasitesine ilişkin riskler etkili olmuştu.

Piyasa dalgalanmalarının dolaylı etkisi

Fitch'e göre Türkiye'de son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmalarının leasing ve faktoring şirketleri üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı kaldı.Leasing şirketlerinin menkul kıymet varlıklarının sınırlı olması ve yerleşik fonlama kaynaklarına erişimi, doğrudan piyasa risklerini azaltan unsurlar arasında gösterildi.

Banka iştiraki olan faktoring şirketlerinin ise ana ortaklarından sağladıkları destek ve istikrarlı finansman kanalları sayesinde avantajlı konumda bulunduğu belirtildi.Buna karşın Fitch, finansal koşullardaki sıkılaşmanın borçluların ödeme gücünü zayıflatarak şirketlerin varlık kalitesini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Türk lirası faizlerindeki yükseliş ve kredi temerrüt takası (CDS) primlerindeki genişlemenin de fonlama maliyetlerini artırabileceği ifade edildi.

Leasing sektöründe iş hacmi yüzde 48 arttı

Türkiye'de leasing sektörünün yeni iş hacmi, 2026'nın ilk yarısında dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 büyüdü. Ancak yeni işlemlerin yüzde 38'ini sat ve geri kirala yöntemi oluşturdu.

Şirketlerin sahip oldukları varlıkları satarak yeniden kiralamasına dayanan bu işlemler, yeni yatırımlardan çok işletme sermayesi ihtiyacının öne çıktığına işaret ediyor.

Fitch, sat ve geri kirala işlemlerinin ticari gayrimenkul değerlemeleri ve varlıkların kalan değerine ilişkin riskleri artırdığına dikkat çekti.

Takipteki alacaklarda artış bekleniyor

Leasing sektöründe takipteki alacak oranı yüzde 1,9'a geriledi. Ancak Fitch, bu oranın 2026 ve 2027 yıl sonları itibarıyla kademeli şekilde yükselmesini bekliyor. Sektörde ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşirken temel faaliyetlerden elde edilen kâr marjlarında daralma öngörülüyor. Kaldıraç oranı ise 2025 sonundaki 3,8 kattan 4,9 kata yükseldi.

Faktoring hacmi 1,1 trilyon liraya ulaştı

Faktoring sektörünün işlem hacmi, 2026'nın ilk yarısında yıllık yüzde 33 artarak 1,1 trilyon liraya çıktı. Fitch, yılın tamamında yüzde 32 büyüme bekliyor. Ancak bu artışın genel olarak enflasyonla paralel seyretmesi nedeniyle sektörün reel büyümesinin yatay kalacağı tahmin ediliyor.

Faktoring sektöründe takipteki alacak oranı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte yeni takibe düşen alacakların ve kredi karşılık giderlerinin yüksek seviyelerini koruduğu belirtildi.

Faktoring şirketlerinde kârlılık geriledi

Fitch'in raporuna göre faktoring sektöründe ortalama aktif kârlılığı, 2025 yılındaki yüzde 8,1 seviyesinden yüzde 6,4'e düştü. Kaldıraç oranı ise 4,1 kata yükselmesine rağmen ılımlı seviyesini korudu. Kuruluşun değerlendirmesi, leasing ve faktoring sektörlerinde işlem hacimleri büyümeye devam etse de yüksek finansman maliyetleri, borçluların ödeme performansı ve kâr marjlarındaki daralmanın önümüzdeki dönemin temel riskleri olacağını ortaya koydu.