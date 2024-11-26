Fitch’ten Türk tahvilleri değerlendirmesi: 2025’te ılımlı büyüme bekleniyor
Fitch, Türkiye tahvil piyasasının 2025'te yurt içi ihraçlarda artış beklenirken ılımlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtti.
Fitch Ratings, Türkiye tahvil piyasasına dair yaptığı değerlendirmede, 2025 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt içi ihraçlarda artış öngörmesiyle, piyasada ılımlı bir büyüme yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Raporda, artan itfalar nedeniyle büyümenin sınırlı kalacağı vurgulandı.
422,7 milyar dolara yükseldi
Fitch'in verilerine göre, Türkiye'nin tahvil piyasası 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla yıllık yüzde 7 artışla 422,7 milyar dolara yükseldi.
Yüzde 15'lik payla üçüncü sırada yer alıyor
Türkiye, katılım enstrümanlarının kullanıldığı pazarlar arasında Endonezya ve Malezya'nın ardından yüzde 15'lik payla üçüncü sırada yer alıyor.
Analizde, Türkiye'deki parasal gevşemenin, yurt içi tahvil ihraç faaliyetlerini desteklemesi beklentisi de öne çıktı.