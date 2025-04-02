Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: 'Kredi notu üzerinde rol oynayacak' dedi ve uyardı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fitch, uluslararası rezervlerin ve makroekonomik politikanın, Türkiye'deki son siyasi olayların egemen kredi etkilerinin değerlendirilmesinde kilit rol oynayacağını belirtti.

"Finans piyasalarında oynaklığa yol açtı"

Fitch, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmanın çeşitli şehirlerde büyük protestoları tetiklediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Lira değer kaybı baskıları ve daha yüksek devlet tahvili getirileri ve CDS spreadleri de dahil olmak üzere finans piyasalarında oynaklığa yol açtı.

Uluslararası rezervler, 21 Mart'ta sona eren haftada bir önceki haftaki 171,1 milyar ABD dolarından 163,1 milyar ABD dolarına düştü. Merkez bankasının günlük olarak yayınlanan net yabancı varlık pozisyonu, rezerv düşüşünün 25 Mart'a kadar devam ettiğini ancak o zamandan beri hafiflediğini gösteriyor."

"Enflasyon tahmini için risk oluşturacak"

Fitch, ayrıca TL'deki zayıflamanın, enflasyonun 2025 sonuna kadar yüzde 25'e düşeceği tahminleri için risk oluşturacağının da altını çizdi:

"31 Ocak'ta en son egemen derecelendirme incelememizde, Türkiye'yi 'BB-'/Durağan olarak teyit ettiğimizde, 2025'te dolardan çıkmanın yavaşlayacağını zaten bekliyorduk; bu da daha fazla rezerv birikimini sermaye girişlerine bağlı hale getiriyor.

Lira'nın daha fazla zayıflaması, Küresel Ekonomik Görünüm -- Mart 2025'te enflasyonun geçen yılki %44,4'ten 2025 sonuna kadar %25'e düşeceği yönündeki en son tahminimiz için riskler oluşturacaktır."