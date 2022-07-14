Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Türkiye’nin yeni ekonomi politikası kredi riskini artırdı

Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yeni ekonomi politikası karışımının, makroekonomik ve mali istikrar riskleri düşürmeksizin kamu finansmanı ve kamu döviz pozisyonuna yönelik riskleri artırdığını belirtti.

Fitch, politika karışımının, daha fazla dışsal ortam zorluğuna rağmen, özellikle 2023 seçimlerine kadar büyümeyi ve istihdamı sürdürmeye odaklandığı görüşünde olduklarını kaydetti.

Derecelendirme kuruluşu, Türkiye'de artan enflasyon ve finansman maliyetinin öngörülen borç hizmetlerini önemli ölçüde artırdığını ve devlet Eurobond getiri artışlarına sebep olduğuna işaret etti.

Fitch yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin ekonomik politikaların artan şekilde müdahaleci ve öngörülemez olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Artan politika faizinin uygulanabilir görünmediğini belirten Fitch, bu nedenle yetkililerin merkez bankasının döviz tamponlarını artırmak, kredi provizyonlarını yönetmek ve lira cinsi finansal enstrümanların kullanımını artırmak için makro ihtiyati düzenleme ve daha iyi sermaye akışı yönetimi önlemlerini kullanmaya çalıştığını ifade etti.