Fitch'ten Türkiye ekonomisi değerlendirmesi: Kritik enflasyon ve dolar tahmini

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Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinde enflasyonun seyri, önümüzdeki dönemdeki politika gelişmeleri ve ekonomik gelişmelerin döviz rezervleri üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Kuruluş, Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu ve "Durağan" görünümünü korurken, ekonomik dengelenme sürecinde uygulanan politikaların ve rezerv görünümünün önemine işaret etti.

Fitch, dolar/TL'nin 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 60 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Kurum, Türkiye'de enflasyonla mücadelenin önümüzdeki dönemde de sürmesini beklerken, 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 30,5, 2027 sonu tahminini ise yüzde 23,5 olarak açıkladı.

Değerlendirmede, İran savaşının etkisiyle Türkiye'nin cari açığının 2026'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 3'üne yükselmesinin beklendiği, cari açığın 2025'te GSYH'nin yüzde 1,9'u seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Yıllık ortalama petrol fiyatlarında varil başına yaklaşık 20 dolarlık artışın cari açık üzerinde yukarı yönlü etki oluşturabileceği belirtilen değerlendirmede, cari açığın 2027'de ise yüksek ithalat talebinin daha düşük petrol fiyatlarıyla dengelenmesiyle büyük ölçüde yatay seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Fitch, petrol fiyatlarının 2026'da ortalama 87 dolar, 2027'de ise 70 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Döviz rezervleri 176 milyar dolara yükseldi

Değerlendirmede, yüksek enerji fiyatlarının kısa vadede oluşturduğu dış risklerin sıkı para politikası koşulları, politika bileşiminin devamlılığı ve döviz rezervlerindeki artış sayesinde yönetilebildiği aktarıldı.

Türkiye'nin brüt döviz rezervlerinin mart sonundan bu yana 25 milyar dolar artarak 23 Eylül itibarıyla 176 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Bu seviyenin yaklaşık 4,5 aylık cari dış ödemeye karşılık geldiği belirtilirken, rezervlerin İran savaşı öncesindeki 210 milyar dolarlık seviyenin ve "BB" not grubundaki ülkelerin 5,2 aylık medyanının altında bulunduğu ifade edildi.