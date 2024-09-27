Fitch'ten Türkiye kararı: Türkiye Varlık Fonu ve 8 belediyenin kredi notunu yükseltti

Son günlerde artan not yükseltme haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamaya göre; Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı.

Kredi notlarının görünümü "durağan" olarak belirlendi. Fitch, İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B+"dan "BB-"ye yükseltti.

Fitch ayrıca, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi tahvil ihraççı temerrüt notlarını (IDR) "durağan" görünüm ile "B+"dan "BB-"ye yükseltti.