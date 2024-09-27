Fitch'ten Türkiye kararı: Türkiye Varlık Fonu ve 8 belediyenin kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti. Kredi notu yükseltilen belediyeler arasında Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla bulunuyor.
Son günlerde artan not yükseltme haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamaya göre; Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı.
Kredi notlarının görünümü "durağan" olarak belirlendi. Fitch, İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B+"dan "BB-"ye yükseltti.
Fitch ayrıca, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi tahvil ihraççı temerrüt notlarını (IDR) "durağan" görünüm ile "B+"dan "BB-"ye yükseltti.