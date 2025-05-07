Fitch’ten Türkiye mesajı: TCMB’den faiz artışı beklemiyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü üzerine düzenlediği webinar'da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin ciddi ölçüde eridiğini ancak 2023 yılına kıyasla bir iyileşme gözlendiğini ifade etti. Morales, "TCMB rezervlerinden 50 milyar dolar eridiğini tahmin ediyoruz. 2023'teki verilerimize kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu" dedi .

Morales, Türkiye'nin bu yıl %2,5 büyümesini beklediklerini ve mali konsolidasyonun TCMB'ye enflasyonla mücadelede ivme kazandıracağını belirtti. Ayrıca, temmuz ayında yapılacak kredi notu güncellemesinde Türkiye'nin ekonomi politikalarının tutarlılığının dikkate alınacağını vurguladı. Bu bağlamda, "TCMB'den bu noktada bir faiz artışı beklemiyoruz" ifadesini kullandı .

Fitch Ratings Türk Bankaları Direktörü Ahmet Kılınç ise, enflasyonun beklentilerinden yüksek olacağını belirterek, "Türk bankalarına baktığımız zaman notumuzu değiştirmiyoruz. Kredi büyümesi hala güçlü. Olası bir volatilitede banka görünümü için revizyon yapabiliriz" dedi .