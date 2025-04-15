Fitch’ten uyarı: Yeni gümrük vergileri küresel tedarik zincirlerini bozacak

Fitch Ratings, ABD’nin 2 Nisan’da açıkladığı yeni gümrük tarifeleriyle ilgili değerlendirmesinde, söz konusu vergilerin Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki şirketler için ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Kuruluş, bazı tarife artışlarının 90 günlük bir geçiş sürecine tabi tutulmasına rağmen, genel çerçevede bu adımların kurumsal tedarik zincirlerinde bozulmalara neden olacağını ve hem APAC bölgesinde hem de küresel ölçekte ekonomik büyümeyi ve şirket kazançlarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Fitch açıklamasında, “APAC'ta derecelendirdiğimiz şirketlerden bazıları; yüksek sektör kırılganlığı, düşük derecelendirme boşluğu ve ABD’ye yüksek maruziyet gibi nedenlerle risk altında" değerlendirmesi yapıldı.

Otomobil, teknoloji donanımı, kimya ile metal ve madencilik sektörleri, Fitch'e göre tarife artışlarından en doğrudan etkilenecek alanlar olarak öne çıkıyor. Kuruluş, çok az sektörün bu etkilerden tamamen muaf kalabileceğini ve ABD'nin daha agresif ticaret politikası yaklaşımının şirketleri savunmasız bırakabileceğini bildirdi.

Fitch, ABD’nin söz konusu tarifeleri tam anlamıyla uygulamaya koyması durumunda, APAC şirketlerinin büyük baskı altına gireceğini ve bu durumun küresel ticarette zincirleme etkiler doğurabileceğini de ekledi.