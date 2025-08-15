Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini! Yatırımcı iştahı canlı, politika faizi düşüşe geçecek

Fitch Ratings, Türkiye’de mart ayında yaşanan finansal dalgalanmanın ardından bankaların yeniden uluslararası piyasalara dönmesinin, yatırımcı iştahının korunduğunu ve piyasa erişiminin sürdüğünü gösterdiğini açıkladı.

Fitch'e göre bu tablo, yetkililerin ortodoks para politikası taahhüdü ve dezenflasyon adımlarıyla desteklenen yatırımcı güvenindeki toparlanmayı ortaya koyuyor.

Politika faizi için 2025 sonu tahmini

Fitch, temmuz ayında enflasyonun yüzde 33,5’e gerilediğini hatırlatarak, politika faizinin 2025 yılı sonunda yüzde 28’e düşmesini beklediğini duyurdu.

Bankaların ihracı 8,8 milyar dolara ulaştı

Türk bankalarının 2024’ün ikinci yarısının başından bu yana gerçekleştirdiği tahvil ihraçlarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirten Fitch, Sekerbank gibi küçük paya sahip bankaların dahi tali borç ihraçları yapabilmesinin piyasaya erişimin sürdürülebilirliğini gösterdiğini ifade etti. Eurobond ve ikincil borçlanma fiyatlamalarının marttaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı kalması da yatırımcı iştahının toparlandığının işareti olarak değerlendirildi.

Sendikasyonlarda yüzde 100’ün üzerinde yenileme

Nisan ayından itibaren sendikasyon kredilerinde vadesi gelen borçların yüzde 100’ünün üzerinde yenilendiğini kaydeden Fitch, vadelerin bir ila üç yıl arasında çeşitlilik göstermeye devam ettiğini aktardı. Ancak kurum, sendikasyonların ilişki odaklı yapısı nedeniyle Eurobond fiyatlamalarının yatırımcı algısı açısından daha belirleyici olduğuna dikkat çekti.

“Refinansman riskleri artabilir”

Fitch, Türk bankalarının önemli miktarda kısa vadeli dış borcu bulunduğunu, mevduatlarda yüksek dolarizasyon oranının sürdüğünü ve küresel fonlama ortamının dalgalı seyrinin risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı. Kurum, “Piyasa oynaklığının artması veya Türkiye’nin makroekonomik politikasında yön değişikliği olması halinde refinansman riskleri yükselebilir” uyarısında bulundu.