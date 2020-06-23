“Fiyat farkı kararnamesi çıkarılsın!”

23 Haziran 2020

DÜNYA/ANKARA

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu, kamuyla iş yapan müteahhitlerin batma noktasına kadar geldiğinin altını çizerek, bu aşamada fiyat farkı kararnamesi çıkarılarak sorunun çözülmesini önerdi.

Geçmiş dönemin yüksek maliyetlerinin zamana yayılmasını isteyen Tellioğlu, kentsel dönüşümün önündeki bürokratik engellerin kaldırılarak, kentsel dönüşüm merkezli yapılaşmanın teşvik edilmesini istedi.

Tahir Tellioğlu, iki yıldır ağır ekonomik ve yapısal teknik uyumsuzluk değişimiyle mücadele eden inşaat sektörünün, COVID-19 küresel salgınından derinden etkilendiğini söyledi.

Başta yapı müteahhitlerin sınıfl andırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik olmak üzere, imar kanununda çok sık değişiklik yapıldığını vurgulayan Tellioğlu, “Yapılan sık sık değişiklikler, yapı denetim yasasına eklenen yeni havuz sistemi, tekel fiyat uygulaması, kentsel dönüşüm yasasında ve uygulamasında yaşanan ciddi sorunlar, daha önce bir çok kez ertelenen otopark yönetmenliğindeki belirsizlik, üst yapı konut sektör müteahhitlerini adete çalışamaz hale getirmiştir” diye konuştu.

Kamu ihale kanunu kapsamında iş yapan müteahhitlerin son dönemdeki aşırı fiyat dalgalanmalarından gördükleri zararların fiyat farkı kararnamesi ile karşılanmadığının altını çizen Tellioğlu, bu durumun kamuda iş yapan müteahhitleri batma seviyesine getirdiğini belirtti.

İnşaat sektörünün genel yapısal sorunlarında çözüm geliştirilemediği için yeni projelere başlanmasının zorlaştığını ve sermayelerde erime yaşandığını söyleyen Tahir Tellioğlu, buna karşılık düşük faizli konut kredisinin inşaat sektörüne ve bağlı 250 sektöre nefes aldırdığını ifade etti.

Son 2 yıldır inşaat malzemelerine en az yüzde 50 zam gelmesine rağmen ortalama konut fiyatları aynı kaldığını, düşen faizli birlikte oluşan talebe sektörün aşırı zam yaparak karşılık verdiğini söyleyen Tellioğlu, “Fiyata hemen zam yapmak yerine, geçmiş yüksek inşaat malzeme maliyetleri en azından belli bir zaman diliminde kademeli olarak fiyatlara yansıtılmalıydı” diye konuştu.

Konut stokları büyük oranda tükendi

Oluşan şansın fırsatçılığa dönüştürülmemesi gerektiğine değinen Tahir Tellioğlu, “Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, ülkemizin her yerinde konut stokları büyük oranda tükenmiştir. Hükümetimize üst yapı müteahhitlik sektörünü ciddi manada rahatlatan bu adımından dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün meslektaşlarımızın mevcut inşaatlarının proje finansmanına ihtiyaç olan finansman satışlarını makul fiyat aralığında yapmaları projelerin risksiz olarak bitirilmesi açısından hayati önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA GÜNDEME GETİRMİŞTİ



DÜNYA 12 Haziran 2020 tarihli manşetinde “Fırsatçı iş başında!” haberiyle faiz düşüşü ardından fiyatların artmasını gündeme getirmişti.



