Fiyat hareketleriyle dikkat çeken bakır 'yeni petrol' mü olacak? Konunun uzmanı değerlendirdi

Küresel anlamda bakıra duyulan talep artmaya devam ederken, uzmanlar bu durumun en büyük iki sebebinin yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarına gösterilen ilginin her geçen gün biraz daha artması ve bu iki sektörün küresel çaptaki büyüme oranları olduğunu belirtiyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, bakıra duyulan talepte son dönemde yaşanan artışa dikkat çekti ve konuyu AA muhabirine değerlendirdi.

Emtia piyasasında anlık dünyada en fazla işlem gören ürün: Petrol

Bakırda talep tarafındaki artışın devam edeceğinin bir gerçek olduğunu aktaran Ergezen, "Bakır çok daha ön plana çıkan bir emtia haline gelmiş durumda. 'Peki petrolün yerini alabilecek mi?' diyebilmemiz için henüz çok erken" ifadelerini kullandı. Ergezen, petrolün emtia piyasasında anlık olarak dünyada en fazla işlem gören ürün olduğunu vurguladı.

Petrolün emtia piyasasında çok ciddi talebi olan ürün olduğunu, sadece otomotiv sektöründe değil birçok alanda kullanıldığını dile getiren Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yani günlük hayatımızda gördüğümüz, kullandığımız birçok eşyanın ham maddesi aslında petrol. Böyle olunca bakırın doğal olarak petrolün yerini alabilmesi çok mümkün değil veya en azından bu kadar geniş bir kullanım alanı bulabilmesi çok fazla mümkün olmayacak. O yüzden ben bunun petrolün yerini alabileceği konusundaki yorumları çok iyimser yorumlar ve gerçekçi olmayan yorumlar olarak görüyorum."

"Trump'ın vergi kararları paladyum ve platini öne çıkarabilir"

ABD'de elektrikli otomobillere talep olduğunu ancak bu elektrikli otomobillerin Tesla haricinde genellikle dışarıdan ithal edilen araçlar olduğunu ifade eden Ergezen, "Bir kere buradaki talebin kesileceğini söyleyebiliriz. Bu talebin kesilmesiyle birlikte geleneksel araçlardaki talebin daha fazla olacağını söylememiz mümkün" ifadelerini kullandı.

ABD'de paladyum, platin gibi otomotiv sektöründe kullanılan ama fosil yakıtlara dayalı ham maddelerin ön plana çıktığının görülebileceğini dile getiren Ergezen, sözlerini şöyle tamamladı: "Ama genel olarak otomotiv sektöründe elbette ilave verginin geliyor olması burada ekonomileri yavaşlatma etkisini öne çıkaracak. ABD tarafında belki talebin arttığını görebiliriz. Bu durum ABD ekonomisini destekleyebilir ama küresel ekonomi açısından bir miktar sıkıntılı. Burada her zaman konuştuğumuz Trump'ın uygulamış olduğu vergilerin, ilave kısıtlamaların dünya ticaretini yavaşlatma etkisi çok daha ön plana çıkacaktır. Bunun etkisinin de doğal olarak sadece tek bir emtiada değil, birçok emtiada görme ihtimalimiz mümkün. Kıymetli metaller ve petrol dahil bunu görebiliriz."