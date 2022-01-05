Fiyat İstikrarı Komitesi 2. toplantısında 'enflasyonla mücadele' vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısını yapıldı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 4 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ele alınmıştır. 2021 yılında fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğu değerlendirilmiştir.

Toplantıda kurumlarımız tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirler bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır.

Komite tarafından;

1- Arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,

2 - Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına,

3- Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine,

4- Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların işbirliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."