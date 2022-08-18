Fiyat İstikrarı Komitesi kararnamesine iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Haziran 2021'de yayımlanan Fiyat İstikrarı Komitesi kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesinin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptaline dair gerekçeli kararı yayımlandı.

AYM'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 1 Haziran tarihli kararına göre, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin oluşumu ve görevlerini içeren Cumhurbaşkanı kararnamesinin iptal istemi Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 132 milletvekili tarafından yapıldı.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenen Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluş ve işleyişinin kanunla düzenlemesi gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu kararnamenin tümünü anayasaya aykırı olması gerekçesiyle oy çokluğuyla iptal etti.

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kurulan ve Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında bugüne kadar toplantılar yapan Fiyat İstikrarı Komitesi'nin varlığı böylece kaldırılmış oldu.