  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Takip Et

Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Mart ayı enflasyon gelişmeleri ve fiyat artışlarının masaya yatırıldığı toplantıdan sonra şu açıklama yapıldı:

"Fiyat İstikrarı Komitesi’nin dördüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATİ başkanlığında 5 Nisan 2022  tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Düzenli olarak toplanan Komite Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirmiştir.

Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikalar, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracaktır.

Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Savunma Sanayi Başkanı: ATAK'ları yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz

Türkiye Haberleri

Savunma Sanayi Başkanı: ATAK'ları yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye