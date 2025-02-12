Fiyat karşılaştırma sitesine rekor ziyaretçi!

Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine milyonlarca kişi girdi.

İlk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirilirken, 2 milyon 141 bin site içi arama yapıldı.

"marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesi, dün erişime açılmıştı.

Marketlerin verileri sisteme aktarılıyor

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor.

Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek, veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor.

50 bine yakın ürüne ilişkin bilgi

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabiliyor. Sitede 50 bine yakın ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor.