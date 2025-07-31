Sigara gruplarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Bazı marka sigara gruplarına kısa sürede ikinci kez zam gelirken, bazı markalar da güncel vergi oranlarını gerekçe göstererek fiyat listelerini yeniden düzenledi. En son zam haberi Imperial Tobacco grubundan geldi.

Grubun en ucuz sigarası 84 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Imperial Tobacco (IT) sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Söz konusu zamla birlikte bu grupta yer alan en ucuz sigara 84 TL olurken; en pahalı sigara ise 98 TL'ye çıktı.

Başka hangi sigara grubuna zam geldi?

Öte yandan BAT, Japon Tobacco International (JTI), Captain Black gibi sigara gruplarına da zam gelmişti. Bu zamla girlikte BAT grubunda en ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara ise 100 TL olmuştu.

JTI grubunda en ucuz sigara 85 TL'ye yükselirken; en pahalı sigara 100 TL olarak açıklanmıştı.

Captain Black sigara grubunun fiyatları ise 85 TL'yi bulmuştu.