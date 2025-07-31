Fiyat listeleri düzenleniyor: Bir sigara grubuna daha zam geldi! Zamlı güncel sigara fiyatları (31 Temmuz 2025)
Son günlerde sigara gruplarına art arda gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Imperial Tobacco grubuna zam geldiği açıklandı. Söz konusu zamla birlikte gruba ait en ucuz sigara 84 TL olurken; en pahalı sigara 98 TL'ye çıktı.
Sigara gruplarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Bazı marka sigara gruplarına kısa sürede ikinci kez zam gelirken, bazı markalar da güncel vergi oranlarını gerekçe göstererek fiyat listelerini yeniden düzenledi. En son zam haberi Imperial Tobacco grubundan geldi.
Grubun en ucuz sigarası 84 TL oldu
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Imperial Tobacco (IT) sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Söz konusu zamla birlikte bu grupta yer alan en ucuz sigara 84 TL olurken; en pahalı sigara ise 98 TL'ye çıktı.
Bir sigara gurubuna daha #zamgeldi pic.twitter.com/DnmU8dctef— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 31, 2025
Başka hangi sigara grubuna zam geldi?
Öte yandan BAT, Japon Tobacco International (JTI), Captain Black gibi sigara gruplarına da zam gelmişti. Bu zamla girlikte BAT grubunda en ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara ise 100 TL olmuştu.
JTI grubunda en ucuz sigara 85 TL'ye yükselirken; en pahalı sigara 100 TL olarak açıklanmıştı.
Captain Black sigara grubunun fiyatları ise 85 TL'yi bulmuştu.