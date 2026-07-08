Fiyatı enflasyona fark attı: Lahmacun artık lüks mü oluyor?

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Research İstanbul tarafından hazırlanan Lahmacun Endeksi'nin Haziran 2026 sonuçları açıklandı. Verilere göre, haziran ayında lahmacun fiyatlarındaki aylık artış, TÜİK'in açıkladığı genel enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı haziranda 153,9 TL'ye yükseldi. Lahmacun fiyatlarında aylık artış yüzde 1,14 olurken, TÜİK'in haziran ayı için açıkladığı aylık enflasyon yüzde 0,99 seviyesinde kalmıştı.

Gıda enflasyonunun üzerinde arttı

TÜİK verilerine göre, haziran ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık enflasyon yüzde 0,17 olarak açıklanırken, lokanta ve konaklama grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 2,11 arttı.

Lahmacun fiyatlarındaki yüzde 1,14'lük aylık artış, genel enflasyonun ve gıda grubundaki fiyat artışının üzerinde gerçekleşti.

Yıllık artış yüzde 25 oldu

Lahmacun fiyatlarında yıllık bazda da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Haziran 2025'te 123,24 TL olan Türkiye geneli ortalama lahmacun fiyatı, Haziran 2026'da 153,9 TL'ye çıktı. Böylece yıllık artış yüzde 25 olarak kaydedildi.

TÜİK'in haziran ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 32,11 olmuştu. Aynı dönemde gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 35,45, lokanta ve konaklama grubunda ise yüzde 31,61 seviyesinde gerçekleşti.

Büyükşehirlerde fiyatlar yükseldi

Lahmacun Endeksi'ne göre, 30 büyükşehir arasında Kahramanmaraş ve Hatay'ın dahil edilmediği 28 büyükşehrin tamamında haziran ayında lahmacun fiyatları arttı.

En yüksek aylık fiyat artışı yüzde 5,12 ile Mersin'de görüldü. Kentte ortalama lahmacun fiyatı bir ayda 230,5 TL'den 242,3 TL'ye yükseldi.

Mersin'i yüzde 5,10 artışla Şanlıurfa izledi. Şanlıurfa'da fiyat 119,7 TL'den 125,8 TL'ye çıktı. Van'da ise ortalama lahmacun fiyatı yüzde 4,99 artarak 93 TL'den 97,7 TL'ye yükseldi.

En pahalı lahmacun Adana'da

Üç büyükşehirdeki fiyat değişimleri de yukarı yönlü oldu. Haziran ayında ortalama lahmacun fiyatı İstanbul'da yüzde 1,16, Ankara'da yüzde 1,04, İzmir'de ise yüzde 2,01 arttı.

Büyükşehirler arasında en düşük ortalama lahmacun fiyatı 97,17 TL ile Konya'da kaydedildi. En yüksek ortalama fiyat ise 328,2 TL ile Adana'da görüldü.

Büyükşehirlerdeki ortalama lahmacun fiyatları ve aylık zam oranları şu şekilde gerçekleşti: