Fiyatı gram altını solladı: Ayder balında hasat başladı! Dubai'den bile sipariş geliyor

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda 500'e yakın arıcıAyder balında hasada başladı. Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, sağıma geçtiklerini belirterek, tahlillerin ardından balın satışa çıkacağını belirtti.

Fiyatı 6 bin lira

Yaşar, "Bu yıl verim iyi. Halen kara kovan ve fenni kovanlarda bal sağımlarımız devam ediyor. Balın kilogram fiyatını bu yıl 6 bin lira olarak açıkladık" dedi. Geçen yıl 2 tona yakın bir rekolte olduğunu belirten Yaşar, bu yıl 3 tonun üzerinde rekolte beklediklerini verimi artırmak için Bal Ormanı Yolu Projesi'ni bu yıl hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Ayder'de bal satış noktaları olduğunu dile getiren Yaşar, "Tüketicilerimiz coğrafi işaretli bal temin edebiliyor. Balımıza dünyanın her yerinden talep var. Arap ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin her yerinden balımızı alanlar var." diye konuştu.

Dubai'den sipariş var

Bal üreticisi Ömer Vatandaş ise 20 yıldır arıcılıkla geçimini sağladığını anlatarak, "Kara kovan arıcılığının zevki bir başkadır. O balın tadı ve kıymeti çok farklı. 15-20 tane kara kovanım var. Onlardan aldığım ballar çok değerli. Dubai'den bile sipariş aldık, göndereceğiz." dedi.

Arıcılığın zor ancak keyifli bir iş olduğunu dile getiren Ömer Vatandaş, "Bu bölgede, bu florayı değerlendirmemiz gerekiyor. Florası çok fazla, balımıza ilgi var. Bu yıl rekoltemiz çok güzel." ifadelerini kullandı.