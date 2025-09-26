Fiyatın yükselmesini bekleyen üreticiler fındıklarını evlerinde depoluyor: Beklenti 500 TL

Ordu’da 2025 yılı fındık hasat sezonunu tamamlayan üreticiler, serbest piyasada fiyatların daha da yükseleceğine inanarak mahsullerini evlerinde depolamaya başladı.

Türkiye’nin en önemli tarım ve ihracat ürünlerinden olan fındık, bu yıl zirai don nedeniyle özellikle 250 rakım ve üzerindeki bölgelerde büyük zarar gördü. Rekoltenin ciddi oranda azalması fiyatları yukarı çekti. Ordu’da 50 randıman fındık 320 lirayı bulurken, üreticilerin önemli bir kısmı mahsulünü satmak yerine bekletmeyi tercih ediyor.

"Beklentimiz 500 lira"

Fındık üreticisi Aynur İlhan, şu anki fiyatların yeterli olmadığını belirterek, "Fındığımızı satmak yerine depomuza koyduk ve bekletiyoruz. Bu fiyatlar bizim için şuan az, onun için artmasını bekliyoruz. Geçen yıla göre fındığımız biraz az ama güzel, 28 çuval fındığımız oldu, yaklaşık 1,8 ton kadar. Güzel mücadele ettiğimiz için kahverengi kokarca zararlısı da bizi etkilemedi. Bu yıl rekolte düşüktü, bahçeye hiç girmeyenler de oldu. Bu nedenle fiyatların yükseleceğine inanıyoruz, biraz daha beklesin, beklentimiz 500 lira" dedi.

"Geçen yıl da yüksek fiyattan sattım"

Üreticilerden Mehmet Tanrıver ise fındığını depolayarak fiyatların artmasını beklediğini söyledi.

Tanrıver, "Biraz daha fazla para kazanmak için fındığımı depoladım. Bir manav ile görüştüm ve 50 randıman üzerinden benim fındığımızı 370 liradan satın alacağını söyledi. Şuanda manavların hedefi alabildiklerince fındık satın almak. Geçen yıl da bu şekilde fındığımı evde depolamıştım ve yüksek fiyattan satmıştım" ifadelerini kullandı.